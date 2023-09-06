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В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс «Студент года 2023»

6 сентября 2023 13:12
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В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс «Студент года 2023»

5 сентября 2023 года начался прием заявок на участие в Конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2023». Подать заявку можно на официальном сайте конкурса studentgoda63.ru до 29 сентября 2023 года (до 23:59 самарского времени).

Участниками Конкурса могут стать студенты вузов, колледжей и техникумов Самарской области в возрасте до 25 лет, обучающиеся по очной форме. 

«Студент года» проводится в Самарской области с 2012 года. За это время его участниками стали более 6000 самарских студентов. 

«В настоящее время «Студент года» – это не просто конкурс, а целая программа, направленная на поддержку талантливых студентов. И мы видим насколько проект интересен ребятам: в самарском регионе нет такой образовательной организации, студенты которой не принимали бы участие в нем. Его востребованность обусловлена и разнообразными номинациями, которые охватывают практически все сферы студенческой жизни: наука, спорт, общественная деятельность и другие направления. Для студентов – это своего рода трамплин, возможность заявить о себе, показать себя, а самое главное – пообщаться со своими единомышленниками», – поделился заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В 2023 году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 13-ти номинациях, при этом подать заявку можно сразу на три.

Студенты вузов смогут принять участие в номинациях: «Студенческий лидер вуза», «Студенческая творческая личность вуза», «Спортсмен года вуза», «Интеллект года».

Талантливых студентов колледжей и техникумов ждут такие номинации, как «Студенческий лидер ссуза», «Спортсмен года ссуза», «Студенческая творческая личность ссуза», «Молодой профессионал года».

Есть и общие номинации – «Староста года» и «Доброволец года».

Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и коллективом. Для последних предусмотрены следующие номинации: «Студенческое медиа года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года».

Чтобы стать обладателем «Гран-при «Студент года 2023» участнику Конкурса необходимо выиграть в одной из индивидуальных номинаций и показать дополнительные заслуги. Такой шанс представится конкурсантам очного этапа, который в этом году пройдет в формате выездного интенсива. Для его участников в этом году будет подготовлена усиленная образовательная программа с мастер-классами и уникальными тренингами от региональных и федеральных экспертов.

Отметим, ежегодно «Студент года» претерпевает определенные изменения, что позволяет ему сохранять позиции ведущего студенческого конкурса региона. Так, в 2013 году в Конкурсе начали принимать участие студенты колледжей и техникумов, а победитель номинации «Гран-при» впервые получил награду из рук Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.

С 2015 года Конкурс приобрел права регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», что позволило лауреатам и победителям претендовать на победу во Всероссийском конкурсе. В 2016 году впервые прошел очный этап. В 2019 году в Конкурсе появились наставники, которые являются победителями предыдущих лет, и помогают новым участникам добиться желаемых результатов. В 2021 Конкурс прошел в юбилейный, десятый раз и стал рекордным по количеству заявок за всю его историю. А конкурсанты очного этапа в формате выездного интенсива представили творческие номера и презентовали свои достижения членам жюри.

В 2022 году сохранилось главное нововведение юбилейного конкурса — специальная онлайн-платформа studentgoda63.ru, на которой участники смогут подать заявку дистанционно.

В связи с повышенным интересом студентов к номинации «Студенческое СМИ года» в 2023 году она получила новое название – «Студенческое медиа года».

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.

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