В Самарской области проверили готовность образовательных организаций к новому учебному году

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Сотрудникам Администраций внесены необходимые рекомендации по устранению недостатков и выполнению определённых мероприятий.

В Самарской области Госавтоинспекторы провели рабочие встречи с педагогами школ и детских садов, на которых обсудили организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в предстоящем учебном году.

Главная цель таких встреч – оказание методической помощи педагогическому коллективу в реализации плана работы обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.

Так, в Кинельском, Челно-Вершинском и Клявлинском районах сотрудники полиции, входящие в состав комиссии, разъяснили порядок оформления уголков и специализированных площадок для практических занятий. Особое внимание обратили на наличие и ведение Паспорта дорожной безопасности, схем безопасного маршрута «дом-школа-дом» и других необходимых документов, для учебно-воспитательного процесса по преподаванию Правил дорожного движения.

Кроме того, инспекторы безопасности дорожного движения затронули вопросы организации работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях, их популяризацию среди школьников, а также участия в различных тематических конкурсах.

По окончании проверки образовательных организаций представители комиссии сделали соответствующие выводы, которые отражены в актах приёмки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Сотрудникам Администраций внесены необходимые рекомендации по устранению недостатков и выполнению определённых мероприятий.