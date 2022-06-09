В Самаре увеличили размер стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

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В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича прошла торжественная церемония вручения стипендий городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи. Награду получили 25 человек в сфере культуры и искусства и 25 человек в сфере физической культуры и спорта.



Стипендия устанавливается сроком на один календарный год. С 2022 года в соответствии с поручением главы города Елены Лапушкиной размер стипендии увеличен с 5 000 рублей до 7 500 рублей в месяц:



Претендовать на стипендию городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи в области культуры, искусства, физической культуры и спорта могут одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет – учащиеся, воспитанники, студенты учреждений сферы культуры, образования, физической культуры и спорта. За прошедший период этот вид поддержки получили 506 обучающихся в образовательных организациях Самары.