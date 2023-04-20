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В Самаре стартовал новый сезон Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

20 апреля 2023 16:18
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Путь в профессию открывает выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование».

В Самаре стартовал новый сезон Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В рамках масштабного федерального проекта уже в третий раз на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в мультимедийном формате развернулась выставка-квест «Лаборатория будущего». В 2023 году ее участниками станут около 9 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.

Используя возможности интерактивного исторического парка на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий. Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

Кроме того, в рамках выставки, школьники участвуют в профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему именно оно будет востребовано в будущем? На эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба.

Важным направлением выставки-практикума является демонстрация абитуриентам, что из себя представляют профессии будущего. Они дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом. Машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт, появится профессия оператора дронов.

Кроме того, обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области смогут принять участие в проекте на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/. Платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте, все желающие могут «примерить» профессию, пройти виртуальный тур по мультимедийной выставке, посетить раздел для родителей, ознакомиться с видеороликами о профессиях и профессионалах. Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе общеобразовательные организации и обучающиеся 6-11 классов, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки, виртуальные пробы, профориентационная диагностика. Также в ходе проекта можно пройти профориентационные пробы на базе ведущих профессиональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

 

Фото:   пресс-служба проекта «Билет в будущее»

 

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