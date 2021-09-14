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В Самаре стартовал финал международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF

14 сентября 2021 16:38
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В финал попала 21 команда из 631, принявших участие в отборочном туре.

В Самаре стартовал финальный этап международных студенческих соревнований в сфере информационной безопасности VolgaCTF 2021. В финал попала 21 команда из 631, принявших участие в отборочном туре.

Соревнования проводятся уже 11-й год и отвечают задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами соревнований выступают Самарский университет совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области.

VolgaCTF являются одними из крупнейших соревнований среди программистов в России.

Главная тема киберсостязания этого года - логические уязвимости в платежных системах. Для участников подготовлены непростые задачи, многие из которых под силу решить лишь опытным профи – отразить масштабную хакерскую атаку в банковской системе, и обнаружить слабые места.​

В этом году в финальном этапе соревнований участвуют университетские команды из Кореи, Италии, Дании, Голландии, Индии, Вьетнама, Белоруссии, а также команды из российских вузов: ИТМО, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского электротехнического университета, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Новосибирского госуниверситета и Университета Иннополис. 

«Мы активно поддерживаем и проводим всевозможные мероприятия и фестивали в сфере IT, информационной безопасности.  Губернатор Дмитрий Азаров в одном из своих посланий дал поручение проводить в Самарской области больше интересных мероприятий для IT-специалистов. VolgaCTF – одно из них. Это не только соревнования среди «айтишников», это, в первую очередь, расширение своих профессиональных навыков и умений. Все финалисты обладают высоким уровнем компетенций, команды очень сильные, поэтому у всех есть хорошие шансы на победу», — заявил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

На открытие финальных соревнований участников приветствовала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Уже который год подряд Самара становится местом притяжения молодых специалистов в области кибербезопасности из десятков стран мира. Это говорит о востребованности российской экспертизы в этой сфере, высоком приоритете наших IT-компаний на международной арене. Соревнования Volga CTF удачно дополняют усилия, помогают удовлетворить растущий спрос специалистов в области кибербезопасности. Это не только кузнеца квалифицированных кадров, но и, что особенно важно, - отличная площадка для их взаимодействия», - подчеркнула М. Захарова. ​

Награждение победителей Volga CTF  состоится 17 сентября.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

 

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