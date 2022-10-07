В Самаре пройдет Фестиваль роботов

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В Самаре 20 октября откроется интерактивный Музей нового поколения «Фестиваль Роботов».

В музее можно познакомиться с 85 роботами со всего света. Это модели роботов последних двух лет с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. Таких роботов в Самаре еще точно не видели. Посетители также увидят представление летающих пикселей и с помощью нейросети создадут новые произведения искусства.

Самые заметные экспонаты «Фестиваля Роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Большой робопес Юнитри с YouTube-роликов покажет целое шоу: исполнит собачий вальс, покажет переворот и даже походит на задних лапках. Робот-актер Теспиан из Британии — самый артистичный робот из всех, созданных человечеством. Он стоит как новенькая Тесла, внешне напоминает героя из фильма «Я — Робот» поет, жестикулирует и шутит. Самый гибкий робот в мире - Пеппер, кстати, именно он встречает туристов в аэропорту Токио.

В музее можно удивиться и первым роботам-кулинарам. Например, шоколадному 3D-принтеру. Посетители сыграют с искусственным интеллектом в шахматы, которые передвигаются по доске волшебным образом, без помощи рук — прямо как в фильме про Гарри Поттера. А также почувствуют себя диджеем из будущего, ведь на Фестивале можно поиграть на большом диджейском пульте, овощах, цветных вещах и даже извлечь музыку из других посетителей. Ну и, конечно, станцуют с российским Promobot V4. Модели этого робота преподают в университетах, работают в медицинских центрах и даже читают новости на зарубежных телеканалах!

В Музее можно понаблюдать за первой в мире роборыбой из Кореи, размером с щуку. Рыба обладает искусственным интеллектом и полностью копирует движения живой рыбы. Такие роботы очень популярны в премиальных ресторанах Сеула. А еще в музее: беспилотный Сигвей, робот-окномойщик, робот-кривляка, робот-глаз, робот-официант и многие другие. Роботы-манипуляторы на ваших глазах построят дом и соберут микроплату.

На «Фестивале Роботов» будет представлено 4 техношоу. Например, на одном из них можно увидеть без преувеличения мистическую технологию — изобретатели научились синхронизировать в воздухе летающие пиксели.

На «Фестивале Роботов» жители Самары познакомятся с технологией съемок голливудских фильмов и смогут сами сняться в главной роли в ролике со спецэффектами. Готовый фильм придет на электронную почту.

Наконец, на «Фестивале Роботов» можно протестировать новейшие зоны виртуальной, дополненной реальностей и испытать новейший фитнес-тренажер для лентяев — специальную виброплатформу.

Раздел музея «Фестиваль Роботов» про искусственный интеллект получил название «Мысли роботов имеют значение» (Robot minds matter). Посетители смогут увидеть картины, созданные нейросетями, и удивиться «ожившим» Мона Лизе, Фриде Кало и Одри Хепберн. Сделал их «живыми» тоже компьютер, использовав данные видеороликов из TikTok и обработав несколькими нейросетями. Прямо в музее можно сгенерировать новое произведение искусства: просто выберите жанр, нажмите на кнопку — получите свое совместное с нейросетью творчество. Может быть именно ваша картина будет продана на ближайшем аукционе за сотни тысяч долларов.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Афин, Санкт-Петербурга, Алматы, Минска и других мировых столиц. Сейчас очередь Самары. Проект открывается в ТРК «Эль Рио» 20 октября и будет работать до 19 декабря.

Адрес: ТРК «Эль Рио», Московское шоссе, 205

Даты: 20 октября — 19 декабря, каждый день, 10.00 — 22.00

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