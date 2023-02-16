В Самаре определены победители межвузовского конкурса по международным отношениям «SamInter-2022»

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Конкурс уже стал традиционным и дает возможность студентам-международникам предложить свое видение развития внешних связей Самарской области.

В этом году внимание сосредоточено на дружественных странах, входящих в ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Помимо традиционных контактов с Казахстаном, Узбекистаном конкурсанты предложили расширять контакты с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Индией, которые либо входят в ШОС, либо являются партнёрами организации по диалогу.



«Такое большое разнообразие работ показывает, что студентам Самарской области не безразлична сфера развития внешних связей субъектов Российской Федерации. Для меня как человека, работающего в этом направлении, это, безусловно, очень радостный факт, который позволяет рассчитывать на то, что эта тема будет актуальной ещё долгое время», - отметила руководитель департамента внешних связей Вера Щербачёва и поблагодарила студентов за активное участие в конкурсе.



Каждый участник получил место для практики. Студентов ждут на стажировку в министерстве экономического развития, торгово-промышленной палате и в клубе экспортеров. А победитель конкурса – студентка 2 курса Анастасия Барабина – получила приглашение сразу от двух ведомств, в том числе от департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области, сообщает пресс-служба Департамента внешних связей Самарской области.

Фото: пресс-служба Департамента внешних связей Самарской области