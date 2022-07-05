В Самаре 6 июля, в среду, состоится новое занятие цикла "Музейная среда для детей"

Оно посвящено профессии музейного дизайнера. Это тот самый художник, который придумывает и рисует афиши о новых выставках.
Приглашаем детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.
Что будет на занятии?
* Познакомимся, поговорим просто о сложном.
* Поиграем в подвижные игры и поглядим видео по теме.
* Проведем мастер-класс по изготовлению музейной афиши с плиозавром.
Плиозавр, кстати, это тот самый огромный зеленый ящер, который живет в нашем музее на палеонтологической экспозиции. Мы зовем его Яшей, он не возражает.
А завершим занятие "Музейной среды" краткой экскурсией по нашим залам.
Организационные моменты.
Длительность занятия 2 часа.
Можно записаться на 11:00 или на 15:00.
Стоимость участия для детей - 200 р., для взрослых - 100 р.
Телефон для записи +7 (846) 333-64-23.
За фото – спасибо фотошколе Таши Яковлевой.