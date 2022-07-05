В Самаре 6 июля, в среду, состоится новое занятие цикла "Музейная среда для детей"

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Оно посвящено профессии музейного дизайнера. Это тот самый художник, который придумывает и рисует афиши о новых выставках.

Приглашаем детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.

Что будет на занятии?

* Познакомимся, поговорим просто о сложном.

* Поиграем в подвижные игры и поглядим видео по теме.

* Проведем мастер-класс по изготовлению музейной афиши с плиозавром.

Плиозавр, кстати, это тот самый огромный зеленый ящер, который живет в нашем музее на палеонтологической экспозиции. Мы зовем его Яшей, он не возражает.

А завершим занятие "Музейной среды" краткой экскурсией по нашим залам.

Организационные моменты.

Длительность занятия 2 часа.

Можно записаться на 11:00 или на 15:00.

Стоимость участия для детей - 200 р., для взрослых - 100 р.

Телефон для записи +7 (846) 333-64-23.

За фото – спасибо фотошколе Таши Яковлевой.