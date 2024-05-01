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В Самарской области количество пользователей приложения Госуслуги. Дом уже превышает 114 тысяч

1 мая 2024 14:09
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В Самарской области количество пользователей приложения Госуслуги. Дом уже превышает 114 тысяч

Если вы еще не пользуетесь мобильным приложением Госуслуги. Дом – самое время начать это делать. 

В Самарской области количество пользователей приложения уже превышает 114 тысяч.

«Приложение показало себя надежным помощником в решении вопросов ЖКХ:

  • пользователи регулярно передают показания
  • и оплачивают жилищно-коммунальные услуги через Госуслуги.Дом.

Только за последнюю неделю его установили более 120 тысяч россиян, – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. – В апреле, когда многие управляющие организации начали проводить общедомовые собрания собственников в онлайн-формате, популярным также стал раздел голосований. В проекте «День собственника», в рамках которого управляющие организации и активные собственники проводят онлайн-голосования, запущено уже более семи тысяч голосований».

В ближайшее время в приложении появится еще одна функция, которая позволит жильцам решать вопросы сообща, — коллективная заявка. Если вопрос касается всего дома, собственник сможет предложить соседям присоединиться к его заявке, чтобы не создавать еще одну. Это избавит управляющие организации от ответов на однотипные заявки и напомнит соседям, что вместе намного проще сделать дом лучше.
Кроме того, приложение позволяет собственникам изучать отчёты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение доступно для скачивания в

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