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В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов

11 июня 2025 13:44
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В Самаре 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самаре. Среди юных жителей города нашлись стобалльники по химии, литературе, математике и истории. Об этом рассказал мэр областной столицы Иван Носков.

«25 выпускников школ № 144, 3, 53, 43, 124, 114, 72, 58, 47, 137, 16, 118, 163, „Альтернатива“, лицея 131, Самарского ГТУ, „Престиж“, Самарского медико-технического лицея, гимназий 11 и „Перспектива“, а также Самарского регионального центра для одаренных детей показали отличные результаты. А точнее — выпускниц. Удивительным образом все уже известные стобалльники — девушки», — поделился глава Самары.

Носков поздравил выпускниц, их родителей и учителей. И пожелал им не уезжать из города.

«Очень надеюсь, что вы останетесь в Самаре учиться и работать, нашему городу нужны талантливые химики, историки, филологи и не только», — напутствовал мэр выпускников.

ЕГЭ по основным предметам самарские школьники уже написали, осталось только сдать иностранные языки и информатику. До 23 июня — резервные дни, когда ребята смогут пересдать экзамены, пропущенные по уважительной причине, пишет 63.ру. 

 

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