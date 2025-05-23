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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

23 мая 2025 12:47
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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В пятницу, 23 мая, в России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сбоев и утечек экзаменационных материалов не зарегистрировано, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Начался основной период ЕГЭ, ребята сдают историю, литературу и химию», — цитирует его ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что была проведена подготовительная работа, приоритетом остаётся безопасность экзамена.

Рособрнадзор зарегистрировал около 11,5 тыс. устройств для подавления сигнала сотовой связи во время проведения ЕГЭ во избежание списывания.

В конце апреля завершился досрочный период Единого государственного экзамена.

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