В губернии состоялось общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников 9-х и 11-х классов

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В обсуждении актуальных вопросов подготовки к экзаменам участвовали родители выпускников всех школ региона в онлайн-формате. В рамках встречи министр образования Самарской области Виктор Акопьян подробно рассказал родителям о порядке и правилах проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. Председатель Областного родительского собрания Елена Климова напомнила о значимости поддержки наших детей в период подготовки к ГИА.

После собрания родители выпускников приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ГИА родителями», которая в этом году проходит в девятый раз. Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, а ее цель – снизить уровень стресса перед выпускными экзаменами, познакомить общественность с тем, как они проходят.

В рамках акции родители выпускников получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ГИА от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Участникам предложили написать ОГЭ и ЕГЭ по математике.

Родители прошли регистрацию на экзамены и увидели, как организованы рассадка участников в аудиториях, контроль за объективностью проведения экзаменов, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена.

«Родители всегда переживают за своих детей: им важно знать, как пройдёт основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, какие правила нужно соблюдать, что можно приносить с собой в аудиторию. Родителей интересует, как настроить ребёнка перед экзаменами психологически. Все это мы обсудили с родителями девяти- и одиннадцатиклассников по всему региону в рамках прямой трансляции общерегионального собрания педагогов и родителей», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Основной период ГИА стартует в мае 2025 года. Участие в нем примут более 12 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 35 тысяч девятиклассников Самарской области.

Фото: Министерство образования Самарской области