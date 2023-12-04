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Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
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Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»

4 декабря 2023 13:10
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Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»

Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает вас 9 декабря в 15.00 на лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах».

Когда было образовано Ягодное? Какое подразделение калмыцкого войска располагалось в Ягодном? Когда в Ягодном появились церковь, школа, почта? Где были земли Орловых-Давыдовых? Кто такой Вознесенский, чье имя носит улица в с. Ягодном? Что за объекты запечатлены на фотографии, которая находится в Краеведческом музее г. Тольятти? Об этом и других фактах Ягодного, о людях, внесших вклад в его развитие, поговорим на лекции.

Лектор - Аркадий Петрович Эстрин, житель села Ягодное, любитель истории края.

Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале. Вход свободный.

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/2695328/

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Теги: Мероприятия

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