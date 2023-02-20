Студенты СамГТУ выиграли соревнования по программированию

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15 февраля в Самарской области состоялись студенческие соревнования по спортивному программированию. Участники сразились за победу в режиме онлайн на трех площадках: в Самаре, в Тольятти, а также на межрегиональном турнире, объединившим спортсменов из Чапаевска, Новокуйбышевска, Сызрани и других городов области. Студенты Политеха стали бесспорными лидерами состязаний.

Ребятам предстояло за ограниченное время написать наиболее оптимальный программный код для решения пяти задач. При определении победителя экспертная комиссия учитывала число выполненных заданий и затраченное на каждое из них количество минут. В итоге политеховцы завоевали все призовые места в городском и в областном турнирах.

Так, самарские соревнования выиграл Арсений Федоров, успешно решив четыре задачи. Второе место – у Александра Немова, а третье – у Никиты Глебова, им удалось справиться с тремя задачами. Все ребята – студенты института автоматики и информационных технологий и участники трека «Высшая научная школа» по направлению «информатика». Лидерами межрегиональных соревнований стали представители сызранского филиала Политеха. Первое место занял Алексей Карпов, Степан Судаков стал вторым, а Никита Сурков – третьим. Каждый из них решил по две задачи.

– В подобных соревнованиях я несколько раз участвовал еще в школе. Я увлекаюсь программированием, так что мне это интересно, – рассказал первокурсник Арсений Федоров. – Особенно привлекает уникальный подход к выполнению заданий. Задачу по спортивному программированию можно решить, только придумав эффективный алгоритм. Затем написанная программа автоматически проверяется на наборе входных данных. И, соответственно, она должна дать правильный ответ. Если все тесты успешно пройдены, то засчитывается балл.

По итогам соревнований Арсения Федорова, Александра Немова, Никиту Глебова и Алексея Карпова зачислили в сборную команду Федерации спортивного программирования Самарской области для участия от нашего региона в междугородних и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: ru.freepik.com