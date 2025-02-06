Старшеклассники и студенты Самарской области могут стать участниками Первого Всероссийского научного диктанта «Наука во имя Победы»

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В честь Дня российской науки и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 февраля пройдет Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы».

Это просветительская акция может объединить сотни тысяч жителей страны.



В рамках диктанта любой желающий может пройти тест, состоящий из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться победы в Великой Отечественной войне.

Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

Диктант стартует 8-го февраля в 10:00 по московскому времени.

Он будет доступен на сайте: диктант.наука.рф

Тест также будет опубликован на сайте диктанта. Чтобы его пройти, необходимо зарегистрироваться. Оценка ответов будет проводиться автоматически, а результат придет на указанную при регистрации почту.

