Сотрудники Самарского политеха приняли участие в форуме «Россия-Африка»

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С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». Масштабное мероприятие, освещающее широкий спектр направлений сотрудничества между нашей страной и государствами Африканского континента, объединило делегации из 48 стран. Россию представила, в том числе и команда Самарского политеха, возглавил которую ректор Дмитрий Быков.

Политеховцы приняли активное участие в панельных дискуссиях. Так, доцент высшей биотехнологической школы Ольга Темникова, приехавшая на форум в качестве магистранта, присоединилась к молодежной программе. Она включала обсуждение важных вопросов в области образования и науки, гуманитарной сферы и различных инициативных проектов. Отдельное внимание спикеры уделили проблемам продовольствия. Речь шла про возможные пути разрешения трудностей, связанных с поставками зерна и удобрений, трансфером биотехнологий и других прогрессивных методов.

– В принципе, эта тема мне очень близка, так как я занимаюсь разработкой и совершенствованием технологий производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с использованием различных нетрадиционных источников сырья как овощного, так и мучного. Уверена, что тема весьма актуальна и для России, и для стран Африки, – отметила Темникова.

Живой интерес у гостей форума вызвали не только панельные дискуссии, но и профильная выставка, подготовленная представителями бизнеса и ведущих государственных и образовательных организаций. Так, площадку нашего университета презентовала документовед управления по международному сотрудничеству Мария Черакаева. Она рассказала про основные направления подготовки и особенности поступления в Самарский политех.