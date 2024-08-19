Школьников Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Торопец. Возрождение русской культуры»

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С 29 августа по 16 сентября 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Торопец. Возрождение русской культуры», приуроченная к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города.



Торопец – один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список «Исторические поселения России», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 815.

Малое торопецкое городище считается самым высоким рукотворным насыпным сооружением в Европе. Его высота не менее 11 метров над водой. Размеры 95 на 70 метров. На этом холме стояли кремль и Георгиевский храм, где и произошло венчание Александра Невского. Торопчане очень берегут историческую память о событиях прошлого и известных жителях своего города.



Школьники со всех уголков России смогут принять участие в акции в двух номинациях: «Я – экскурсовод» и «Культурный маршрут по Торопцу».



Для участия в номинации «Я – экскурсовод» ребятам необходимо записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия города. После чего оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на видеоролик на Яндекс.диск.

А тем школьникам, кто решит участвовать в номинации «Культурный маршрут по Торопцу», будет предложено создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого молодые люди при подаче заявки должны будут подготовить презентацию и загрузить ее в формате PDF в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ».



Более подробная информация об акции размещена на портале «Культурадляшкольников.РФ» .



По итогам акции члены жюри выберут 30 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».



Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание – вот приоритетные задачи межведомственного культурнообразовательного проекта «Культура для школьников». Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры. 12+

Фото: департамент информационной политики СО