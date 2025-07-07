Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта

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На базе Регионального центра трудовых ресурсов региона прошли мастер-классы по управлению виртуальными дронами в техническом симуляторе для учащихся 6-8 классов.

Занятия прошли в рамках профильной смены «Инженеры будущего», а также благодаря взаимодействию с модельными общеобразовательными организациями по реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в Самарской области. Напомним, проект «Билет в будущее» с этого года вошел в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Учащиеся получили навыки управления виртуальным дроном и смогли попробовать себя в профессии «Оператор беспилотных летательных систем».

В завершении мастер-классов среди участников были проведены соревнования по скоростному пилотированию дронов.

«Одним из самых перспективных направлений в развитии современных технологий считаются беспилотные авиационные системы. Их применение активно внедряется в гражданские отрасли. И сегодня очень важно рассказывать нашим ребятам, какие профессии востребованы, в каких отраслях наши молодые люди могут стать ценными специалистами. Важно дать возможность «погрузиться» в профессию, попробовать что-то сделать самому, чтобы последующий выбор был осознанным и безошибочным», - отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.