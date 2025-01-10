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Школьникам на новом «Уроке цифры» расскажут про кибербезопасность в области искусственного интеллекта

10 января 2025 13:22
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Школьникам на новом «Уроке цифры» расскажут про кибербезопасность в области искусственного интеллекта

«Урок цифры» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 года. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф. 

«Лаборатория Касперского» разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» соответствующие обучающие материалы и тренажеры. Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1-4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

«Из года в год мы выбираем для «Урока цифры» наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект». К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы. Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее», - рассказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайнбезопасности.

«Кибербезопасность и искусственный интеллект – это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект «Урок цифры» помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», – подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В Самарской области ведется активная планомерная работа по подготовке кадров в цифровой отрасли со школами, ссузами и вузами. Уже есть результаты: в рамках программы по популяризации ИТ-специальностей в регионе на постоянной основе проходят такие федеральные образовательные проекты, как «Урок цифры», «День цифры», «Код будущего». Наш регион стабильно входит в ТОП-10 среди субъектов России по доле прохождений «Урока цифры». Эту позицию Самарская область сохраняет на протяжении всего времени с момента основания проекта. В «Уроках цифры» регулярно принимают участие более 180 тыс. самарских школьников.

 

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