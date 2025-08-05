Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

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В Международном детском центре «Артек» завершился всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходит при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». В числе лауреатов VI сезона среди 5-7 классов - 300 российских школьников, в том числе 7 ребят из Самары.

«Конкурс «Большая перемена» - прежде всего, это возможность проявить свои таланты, найти единомышленников и вдохновиться на новые идеи. Это уже не просто конкурс, а целое движение со своей историей, которую пишут сами участники, их наставники и родители. Поздравляю всех участников и лауреатов из Самары, вы достойно представили не только наш город, но и Самарскую область, справились со всеми заданиями и, уверен, готовы к еще более крупным свершениям!» - сказал глава города Самара Иван Носков.

Среди лауреатов – четыре представителя Самарского регионального центра для одаренных детей. Это ученики 7 класса Мария Башмакова, Роман Иванов, Полина Тарасова и Ксения Васьковская. Также лауреатами стали Василиса Головина из школы №114, Полина Иванова из школы №58 и Софья Солдатова из гимназии №133 им. Героя Социалистического труда М.Б. Оводенко. Также отметим, что в этом году ученица 9 класса школы №53, Маргарита Филиппова стала лауреатом I степени в международном треке «Большой перемены» и получила право на обучение за счет федерального бюджета.