Я нашел ошибку
Главные новости:
С начала купального сезона в самарском регионе произошло 40 ЧП на воде
С начала купального сезона в самарском регионе произошло 40 ЧП на воде
Самарцам рассказали, что будет с водоемом в Парке Победы
Самарцам рассказали, что будет с водоемом в Парке Победы
Тольяттинец напал на комиссионный магазин с предметом, похожим на пистолет
Тольяттинец напал на комиссионный магазин с предметом, похожим на пистолет
В Тольятти и Чапаевске построены новые площадки для игры в футбол и хоккей
В Тольятти и Чапаевске построены новые площадки для игры в футбол и хоккей
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
В Самарской области установят более 40 новых светофоров
В Самарской области установят более 40 новых светофоров
Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана
Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана
туристы из России массово отравились креветками и красной рыбой на Кубе
Туристы из России массово отравились креветками и красной рыбой на Кубе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.66
EUR 92.33
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

5 августа 2025 12:45
83
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» завершился всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходит при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». В числе лауреатов VI сезона среди 5-7 классов - 300 российских школьников, в том числе 7 ребят из Самары. 

«Конкурс «Большая перемена» - прежде всего, это возможность проявить свои таланты, найти единомышленников и вдохновиться на новые идеи. Это уже не просто конкурс, а целое движение со своей историей, которую пишут сами участники, их наставники и родители. Поздравляю всех участников и лауреатов из Самары, вы достойно представили не только наш город, но и Самарскую область, справились со всеми заданиями и, уверен, готовы к еще более крупным свершениям!» - сказал глава города Самара Иван Носков.   

Среди лауреатов – четыре представителя Самарского регионального центра для одаренных детей. Это ученики 7 класса Мария Башмакова, Роман Иванов, Полина Тарасова и Ксения Васьковская. Также лауреатами стали Василиса Головина из школы №114, Полина Иванова из школы №58 и Софья Солдатова из гимназии №133 им. Героя Социалистического труда М.Б. Оводенко. Также отметим, что в этом году ученица 9 класса школы №53, Маргарита Филиппова стала лауреатом I степени в международном треке «Большой перемены» и получила право на обучение за счет федерального бюджета.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
04 августа 2025, 16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год. Политика
423
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
04 августа 2025, 13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
Власти региона и подрядчики заверяют, что станция «Театральная» будет открыта для пассажиров в 2027 году, если не возникнет новых препятствий. Транспорт
657
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
04 августа 2025, 10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
Во все дни соревнований ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
320
В центре внимания
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
73
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
442
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
661
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
320
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
567
Весь список