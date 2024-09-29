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Самарцы готовы тратить на дополнительное образование ребенка 17,5 тыс. рублей в месяц

29 сентября 2024 11:46
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Самарцы готовы тратить на дополнительное образование ребенка 17,5 тыс. рублей в месяц

Аналитики Авито Работы провели опрос среди работающих россиян, у которых есть несовершеннолетние дети. Выяснилось, что 79% родителей считают детское дополнительное образование важным для построения карьеры. В среднем опрошенные готовы тратить на секции и кружки для каждого ребенка по 17 558 рублей ежемесячно. Самыми важными видами дополнительного образования россияне считают спортивное, техническое и лингвистическое.

Большинство россиян (79%) считают дополнительное образование важным для будущей карьеры ребенка. Из них 42% уверены, что оно играет ключевую роль в развитии навыков и интересов, которые влияют на карьерный путь. Обратного мнения придерживается меньшинство: лишь 4% считают, что секции и кружки не влияют на этот фактор.

При этом 88% россиян согласны с мнением, что дополнительное образование помогает ребенку определиться с будущей профессией. Они считают, что пробуя разные занятия, дети легче находят, что им по душе. Не согласны с этой точкой зрения 8% опрошенных.

В среднем россияне готовы ежемесячно тратить 17 558 рублей на дополнительные занятия одного ребенка. Четверть опрошенных (27%) назвали сумму до 5 000 рублей, треть (32%) — от 5 000 до 10 000 рублей. От 10 000 до 20 000 рублей в месяц на секции и кружки готовы тратить 19% родителей, а 18% назвали суммы еще больше.

Одним из наиболее полезных для карьеры ребенка занятием опрошенные сочли спорт — 43% убеждены, что футбол, плавание, гимнастика или танцы помогут определиться с будущей профессией. 36% считают, что полезным будет техническое дополнительное образование (например, робототехника, программирование, инженерия), а 35% проголосовали за лингвистическое (изучение иностранных языков, техника речи и прочее).

Причем за техническое чаще выступали мужчины (42% против 31% женщин), а за лингвистическое — женщины (39% против 31% мужчин). Молодежь, в свою очередь, чаще других возрастных групп выбирала социальное образование — ораторское мастерство, лидерские навыки, дебаты и прочее. Так ответили 32% респондентов в возрасте 18-24 лет.

 

Теги: Опрос

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