Самарский зоопарк проведет лекцию о пернатых хищниках

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Новое мероприятие в Эко-лектории "30 шагов к природе" - лекция Алексея Паженкова "Пернатые хищники, и что мы для них можем сделать".



30 марта в 17.00



Время отдавать долги Природе. В Самарской области с 2006 года выполняются работы для дневных хищных птиц и сов: строительство искусственных гнезд, спасение птенцов, наблюдение и учет.



О проделанной за 17 лет работе, остроте текущего момента и планах на будущее расскажет Алексей Паженков, директор Лаборатории природоохранной биологии "Экотон"



Особенно приглашаются заинтересованные в изучении и сохранении хищных птиц, приветствуются вопросы и совместные планы на будущее.



Для подготовки вопросов читаем брошюру "Хищные птицы Самарской области":



https://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/Publ/Sa.. ,



Смотрим видео-ролик о восстановлении численности хищных птиц:



https://youtu.be/STNtNpWV7zI



Продолжительность мероприятия - 1,5-2 часа.



Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Мероприятие проводится в научно-просветительском отделе Самарского зоопарка о адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 146



Записываемся на лекцию заранее по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35

Фото: ВК зоопарка