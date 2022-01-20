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Также университет и Центр подготовки космонавтов им. Гагарина договорились о проведении совместных экспериментов на борту МКС.
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Самарский университет им. Королёва займется подготовкой кандидатов в космонавты

20 января 2022 17:55
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Также университет и Центр подготовки космонавтов им. Гагарина договорились о проведении совместных экспериментов на борту МКС.

В четверг, 20 января, Самарский университет им. Королёва и научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС).

Соответствующий протокол был подписан Владимиром Богатыревым, ректором Самарского университета им. Королёва и Максимом Харламовым, начальником научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Подписание протокола состоялось в рамках визита в Самарский университет им. Королёва делегации ЦПК, в которую вошли 15 космонавтов России.

К созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов также будут привлечены Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.

“Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно.
Кроме того, в стратегии развития нашего университета прописан девиз “Космос для жизни”, и свою миссию мы видим в продвижении России как космической державы и, что немаловажно, в воспитании поколения, ориентированного на исследования космического пространства и на использование космических технологий на Земле.
Самарский университет работает со школьниками и студентами и нам очень важно на вашем примере, на примере людей, которые стали космонавтами, мотивировать их заниматься точными науками. Для того, чтобы молодые люди могли определиться со своей карьерой, своим путем в жизни.
Кроме того, расширение сотрудничества с Центром подготовки космонавтов им. Гагарина очень важно и для сотрудников университета - оно даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ”, - обратился к космонавтам Владимир Богатырев.

Также Самарский университет им Королёва и Центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе, с применением наноспутниковых технологий.

Ректор Самарского университета им. Королёва отметил, что в 2021 году был создан Центр экспериментов в космосе, и университет объявил два профильных конкурса – для школьников и для студентов.

“В этом году мы проводим конкурс среди своих студентов, а в последующем пригласим и студентов со всей страны. Следующий уровень – привлечь в этот конкурс молодых ученых, думаю их идеи будут еще более интересными”, - добавил Владимир Богатырев.

 

Фото: пресс-служба Самарского университета

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