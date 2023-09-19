Самарский центр развития для детей с ОВЗ и ментальной инвалидностью “Шаг вперед” получил материалы для ремонта

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Помощь поступила в рамках соцпроекта “Школа для всех”.

Благотворительность - это не просто слово, а действие, которое способно изменить жизнь многих людей к лучшему. Это проявление заботы и внимания к тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Так, в рамках соцпроекта "Школа для всех" была оказана помощь центру дневной занятости и развития "Шаг вперед". Строительство учреждения также поддерживает организация ВОРДИ. Целью проекта является создание качественных условий для обучения детей с ОВЗ. Инклюзивное образование направлено на создание равных условий для образовательного процесса всех детей, включая тех, у кого есть ограниченные возможности здоровья.

Стоит отметить, что в России в 2023 году наблюдается увеличение числа детей с ОВЗ, которые получают образование в специальных учреждениях в рамках инклюзивной модели. Существует положительная динамика в развитии специальных программ обучения и адаптации методик педагогической работы для детей с ОВЗ, что способствует улучшению качества образования и последующей интеграции в общество.

Важным фактором для развития является создание инфраструктуры и проведение специальных программ подготовки учителей, что позволяет включать “особенных” детей в общую систему образования.

Самарский центр развития "Шаг вперед", который является частью социального проекта "Школа для всех", строится исключительно на благотворительной основе и принимает помощь от компаний и людей, которые готовы оказать поддержку и помочь детям. В будущем здесь откроют различные направления: сборка, упаковка на заказ, озеленение, цветоводство, фотостудия, мини-пекарня, швейная, столярная мастерская и гончарная.

Одной из организаций, которая помогла проекту с ремонтом центра, стала компания Estima. Она отгрузила центру керамогранит для отделки помещений, что позволит создать комфортные условия для обучения детей. Благодаря этой помощи, не только дети-инвалиды, но и взрослые с ментальной инвалидностью и их семьи получат возможность учиться и адаптироваться в современной и безопасной обстановке, что поможет им лучше усваивать знания и развиваться.

Наглядный пример показывает, что благотворительность - это про реальные действия. Каждый из нас может стать участником благотворительных проектов и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Пусть наша жизнь будет наполнена добротой и заботой о других людях, а благотворительность станет неотъемлемой частью нашего бытия.