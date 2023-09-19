Самарский центр развития для детей с ОВЗ и ментальной инвалидностью “Шаг вперед” получил материалы для ремонта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители администрации Новокуйбышевска объяснили, что благоустройство парка «Дубки» ещё не завершено.
Народный контроль в Новокуйбышевске: жители оценили благоустройство парка «Дубки», власти обещали все учесть и исправить
Пора сделать решительный шаг и подать заявку на региональный конкурс компаний «Достояние губернии» – срок приема продлен до 27 сентября.
Продлен прием заявок на участие в конкурсе самарских компаний «Достояние Губернии»
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех».
Самарские госсервисы «переезжают» на отечественную платформу
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.65
0.02
EUR 103.09
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский центр развития для детей с ОВЗ и ментальной инвалидностью “Шаг вперед” получил материалы для ремонта

19 сентября 2023 12:46
119
Самарский центр развития для детей с ОВЗ и ментальной инвалидностью “Шаг вперед” получил материалы для ремонта

Помощь поступила в рамках соцпроекта “Школа для всех”.

Благотворительность - это не просто слово, а действие, которое способно изменить жизнь многих людей к лучшему. Это проявление заботы и внимания к тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Так, в рамках соцпроекта "Школа для всех" была оказана помощь центру дневной занятости и развития "Шаг вперед". Строительство учреждения также поддерживает организация ВОРДИ. Целью проекта является создание качественных условий для обучения детей с ОВЗ. Инклюзивное образование направлено на создание равных условий для образовательного процесса всех детей, включая тех, у кого есть ограниченные возможности здоровья.

Стоит отметить, что в России в 2023 году наблюдается увеличение числа детей с ОВЗ, которые получают образование в специальных учреждениях в рамках инклюзивной модели. Существует положительная динамика в развитии специальных программ обучения и адаптации методик педагогической работы для детей с ОВЗ, что способствует улучшению качества образования и последующей интеграции в общество.

Важным фактором для развития является создание инфраструктуры и проведение специальных программ подготовки учителей, что позволяет включать “особенных” детей в общую систему образования.

Самарский центр развития "Шаг вперед", который является частью социального проекта "Школа для всех", строится исключительно на благотворительной основе и принимает помощь от компаний и людей, которые готовы оказать поддержку и помочь детям. В будущем здесь откроют различные направления: сборка, упаковка на заказ, озеленение, цветоводство, фотостудия, мини-пекарня, швейная, столярная мастерская и гончарная.

Одной из организаций, которая помогла проекту с ремонтом центра, стала компания Estima. Она отгрузила центру керамогранит для отделки помещений, что позволит создать комфортные условия для обучения детей. Благодаря этой помощи, не только дети-инвалиды, но и взрослые с ментальной инвалидностью и их семьи получат возможность учиться и адаптироваться в современной и безопасной обстановке, что поможет им лучше усваивать знания и развиваться.

Наглядный пример показывает, что благотворительность - это про реальные действия. Каждый из нас может стать участником благотворительных проектов и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Пусть наша жизнь будет наполнена добротой и заботой о других людях, а благотворительность станет неотъемлемой частью нашего бытия.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
95
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
19 сентября 2023  12:27
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
119
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
19 сентября 2023  11:30
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
135
в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
19 сентября 2023  10:58
В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
164
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
455
Весь список