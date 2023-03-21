Самарский строительно-энергетический колледж вступил в «Движение первых»

Я нашел ошибку
Главные новости:
МЧС СО: об опасности палов сухой травы и мусора
Вместе с командой «Неочевидная Самара» вы побываете в самых фотогеничных двориках нашего города.
«Умный четверг»: в Историческом парке пройдет лекция Инги Пеннер о программе «Неочевидная Самара»
Он отметил, что с российским лидером была достигнута договоренность наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами.
Си Цзиньпин назвал откровенными и дружескими переговоры с Путиным
Адаптации молодых специалистов способствуют меры социальной поддержки.
За год коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 5 выпускников медицинских колледжей и вузов
Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы.
Энергетики Т Плюс рассказали о своей профессии будущим студентам СамГТУ
Регион ежегодно принимает участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT и традиционно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.
Самарская область одержала победу в номинации «За верность и постоянство» на выставке MITT
От Самарской области было подано 252 заявки, регион вошел в десятку лидеров по количеству представленных творческих идей.
Самарская область вновь в числе лидеров конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Основное внимание было уделено вопросам противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.24
0.64
EUR 82.37
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский строительно-энергетический колледж вступил в «Движение первых»

21 марта 2023 17:59
141
Вступив в ряды российского движения детей и молодёжи, обучающиеся строительно-энергетического колледжа уже готовы предложить свои проекты.

В Самарской области все больше образовательных организаций присоединяются к Российскому движению детей и молодёжи «Движение первых». Сегодня, 21 марта, состоялось открытие первичного отделения на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева». С такой инициативой выступили активные студенты колледжа.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров большое внимание уделяет системе образования и сфере государственной молодёжной политики. Благодаря этому в регионе создаются все условия для того, чтобы у каждого ребёнка, у каждого молодого человека была возможность самореализации. Здорово, что сегодня колледж присоединяется к Движению первых. Ведь каждый из вас, находящийся в этом зале, по-своему талантлив: кто-то увлекается спортом, кому-то ближе наука, учёба, творчество или общественная деятельность, а кто-то уже профессионал своего дела. Главное, чтобы каждому были доступны возможности, которые помогут проявлять себя. Уверен, те программы, проекты, которые в настоящее время формируются, станут интересными и получат своё дальнейшее развитие, реализацию, в том числе и в стенах колледжа», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, обращаясь к участникам встречи.

Вступив в ряды российского движения детей и молодёжи, обучающиеся строительно-энергетического колледжа уже готовы предложить свои проекты. Так, студенту третьего курса-победителю конкурса «Студент года» в номинации «Студенческий лидер ссуза» Денису Шишикину особенно близка активная общественная жизнь. Будучи председателем студенческого совета, он является региональным координатором центра «Команда ПРОФИ», членом Самарского Союза Молодёжи, а также координатором волонтёров ресурсного центра добровольчества Самарской области.

«В ближайшее время мы планируем подать заявку на участие в конкурсе Росмолодёжь. Гранты. Наш проект направлен на создание точки молодёжных инициатив на базе колледжа», - поделился своими планами Денис.

«Когда ты вступаешь в Движение, ты находишься в Движении, а это даёт огромные возможности, открывает многие двери. Здесь много разных направлений: спорт, волонтёрство и прочие. Каждый сможет найти своё», - отмечает студент Даниил Родькин, который планирует продолжить в Движении волонтерскую деятельность.

Напомним, новое Движение создано летом 2022 года по инициативе детей. Её поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства возглавил наблюдательный совет Движения. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с новым Движением возглавил Губернатор Дмитрий Азаров.

В губернии к Движению первых уже присоединилось более 100 образовательных организаций, ещё порядка 300 заявок находятся на рассмотрении. Специалист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Александра Берилко отметила: «Для того, чтобы стать частью российского движения детей и молодёжи «Движение первых» нужно желание, а присоединиться к нему можно на сайте будьвдвижении.рф».

 

Фото:  rddt38.profiedu.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
188
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
431
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
549
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
436
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
750
Весь список