Самарский педагог вышла в финал Всероссийского конкурса «Атомный урок»

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Педагог МБОУ Гимназия №133 Самары Терина Оксана вошла в число финалистов всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Теперь ей предстоит побороться за победу в финале конкурса, который пройдет 8 декабря 2024 года в музее «АТОМ» в Москве.

«Атомный урок» — Всероссийский научно-просветительского проект, ежегодно реализуемый в рамках программы «Атомариум», при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Министерства просвещения Российской Федерации. Цель проекта – познакомить педагогов и их учеников с миром атомных технологий.

В прошедшем полуфинале конкурса педагоги из 33 регионов России представили свои авторские педагогические практики и разработки в формате видео-визиток. В оценке творческих работ полуфиналистов приняли участие эксперты конкурса: представители Госкорпорации «Росатом», Министерства просвещения Российской Федерации, Госкорпорации «Роскосмос», Корпоративной Академии Росатома, Фонда «Атом», Национального центра физики и математики, Российского общества «Знание», Фонда гуманитарных проектов, Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я-профессионал», СП «Квант», а также амбассадоры проекта – победители Всероссийских педагогических конкурсов и активные участники просветительских мероприятий Росатома.

«В финал конкурса вышли педагоги 12 субъектов, расширилась как география, так и спектр предметных профилей наших сильнейших педагогов. Помимо преподавателей таких дисциплин как физика, математика, химия, информатика, в финале мы увидим учителей географии и биологии, а также учителя-дефектолога. Это очень важно, поскольку «Атомный урок» не имеет границ и дает прикладной профориентационный инструментарий абсолютно для всех педагогов страны», - подчеркнул председатель Экспертного совета Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок», заместитель директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

15 лучших педагогических практик, представленных полуфиналистами, войдут в методические материалы «Атомного урока» в следующем году. Победитель конкурса сможет принять участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в 2025 году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Все финалисты «Атомного урока» станут амбассадорами проекта и в дальнейшем с просветительскими миссиями смогут посетить флагманские объекты Росатома в России и за рубежом.

Фото: министерство образования Самарской области