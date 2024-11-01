Самарские ученые готовят к запуску спутник для мониторинга "космической погоды"

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Новый научный спутник дополнит измерения малого космического аппарата "Ионосфера" по изучению плазменной и магнитной оболочек Земли.

Ученые Самарского университета им. Королёва изготовили и успешно испытали научно-образовательный малый космический аппарат "СамСат-Ионосфера", предназначенный для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли – ионосферы и магнитосферы. Магнитосфера, словно зонтик, защищает нашу планету от излишней активности Солнца – мощных потоков солнечного ветра, жесткого рентгеновского излучения и других неблагоприятных для обитателей Земли явлений космической погоды.

Активность Солнца влияет сильно и на ионосферу, изменяя электронную концентрацию, что оказывает негативное влияние на работу спутниковой связи и навигации. Знания о состоянии ионосферы помогают прогнозировать и преодолевать перебои в работе систем радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и даже предсказывать землетрясения. Данные по состоянию ионосферы особенно важны при решении задач по освоению Арктики и Антарктики – в полярных и приполярных регионах возмущения ионосферы из-за солнечной активности, как правило, наиболее значительны и очень сильно влияют на спутниковую навигацию и связь.

"Мы сейчас завершаем подготовку к пусковой кампании этого года в рамках программы "Универсат-2024" Госкорпорации "Роскосмос". Наноспутник "СамСат-Ионосфера" собран, научная аппаратура установлена, спутник успешно прошел все наземные испытания и полностью готов к предстоящему запуску, запланированному на начало ноября этого года с космодрома "Восточный", – рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва, профессор Игорь Белоконов.

Исследователь космической "непогоды" "СамСат-Ионосфера" – это второй малый космический аппарат, созданный на новой отечественной спутниковой платформе, разработанной в Самарском университете им. Королёва. Первый наноспутник, построенный на этой платформе, – родоначальник нового семейства самарских наноспутников "SamSat-ION" – был запущен в июне 2023 года с космодрома "Восточный" в рамках программы "УниверСат-2023" Госкорпорации "Роскосмос".

"Запланировано, что "СамСат-Ионосфера" будет работать на орбите, подобной " SamSat-ION". Принимая во внимание, что на следующий год запланирован запуск ещё одного спутника этого же семейства, данные о геогелиофизической обстановке будут существенно расширены. Вырастет и нагрузка на центр управления полётом: ежедневно нам нужно будет проводить порядка восьми сеансов связи, и, возможно, мы введем ночные смены и дежурства, привлекая аспирантов и магистрантов кафедры", – отметил профессор Игорь Белоконов.

Наноспутник "СамСат-Ионосфера", как и его предшественник "SamSat-ION", разработан и изготовлен силами молодых учёных и аспирантов межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" Самарского университета им. Королёва.

Фото: Олеся Орина