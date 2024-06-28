Самарские студенты стали победителями и лауреатами XXXII Всероссийской Студенческой весны в Саратове

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В фестивале приняли участие 3 600 талантливых студентов из 80 регионов России. Лауреатами и победителями фестиваля стали более 200 финалистов. Среди них – ребята из нашей области!



II место получила региональная программа «Река», в которой Самарская делегация показала историю Волги.



Лауреатами Студвесны стали:

Творческий коллектив «им. Аркадия Паровозова», СамГУПС — Лауреаты III степени в номинации «Искусство сценического костюма»;

Творческий коллектив «На грани», СГСПУ — Лауреат I степени в номинации «Цирковое искусство»;

Хореографический коллектив «LLB», СГЭУ — Лауреат III степени в номинации «Эстрадный танец»;

Команда СГСПУ — Лауреат II степени в номинации в номинации «Концептуальная мода (Alternative) и мода мегаполисов (Urban)»;

Чеснокова Виктория, СГИК — Лауреат I степени в номинации «Стрит-арт»;

Кирилл Сергеев и Илья Пичхадзе, СамГТУ — Лауреат III степени в номинации «Юмористическое видео».



Поздравляем наших победителей и лауреатов! Желаем новых творческих открытий и побед!

Фото: пресс-служба правительства СО