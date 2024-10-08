Самарские педагоги подвели итоги Форума классных руководителей

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В Москве завершился Всероссийский форум классных руководителей. Знаковое событие в сфере образования и воспитания состоялось уже в четвертый раз. В этом году Форум объединил на площадке 1000 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ и из Байконура.

Чтобы стать участником педагоги прошли сложный конкурсный отбор. Всего на форум было подано более 40 000 заявок. По итогам отбора 13 педагогов из Самарской области отправились на Форум классных руководителей. Участниками самарской делегации стали: Анна Остапенко, Марина Федорова, Елена Герасимович, Светлана Игнатьева, Ольга Шабунина, Надежда Киреева, Оксана Терина, Оксана Алексанова, Владислав Дерябин, Игорь Федореев, Светлана Смирнова, Ольга Голубева, Ольга Смирнова.

«Форум классных руководителей – это три дня мастер-классов, круглых столов, интенсивов и лекций. Три дня … полных радости, единения и счастья. В Гостином Дворе г. Москва собрались 1000 лучших классных руководителей со всех уголков России! Это то место, где ты чувствуешь себя частью огромной педагогической семьи! – поделилась впечатлениями педагог МБОУ Школа № 146 г.о. Самара Марина Федорова. – Невероятно счастлива, что попала сюда, пройдя несколько этапов отбора».

На Форуме педагоги и спикеры обсуждали значимые темы, среди них: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, воспитание ценностей, инструменты и подходы к профориентации. Эти и многие другие вопросы были в фокусе внимания участников ФКР на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

«Программа Форума была изумительной! Ежедневно круглые столы, дискуссии, творческие встречи. Сколько прекрасных образовательных площадок работало на Форуме: «Просвещение», «Росатом», «Учи.ру», «Сферум», «Артек», «Билет в будущее» и другие. В течение трех дней обсуждались актуальные проблемы, связанные с образованием и воспитанием детей. Причем всегда был диалог между классными руководителями и спикерами, — подчеркнула педагог МБУ «Гимназия 77» г.о. Тольятти Ольга Голубева.

— Для меня этот ФКР стал по-настоящему особенным: в начале 2024 года я стала Послом форума, а на День учителя в «Гостином дворе» Сергей Владиленович Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ, вручил благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Я испытала невероятные чувства».

Стоит отметить, что форум успешно достиг одной из поставленных целей: развитие профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ценностей.

По итогам проведения первого Форума было создано российское профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/vfkr_ru. Сегодня оно насчитывает более 200 000 тысяч активных пользователей из 89 регионов России.

Напомним, что Форум классных руководителей проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ, а стратегическим партнером выступил АНО «Диалог Регионы».