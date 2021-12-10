Самарская школа - победитель Всероссийского конкурсе проектов «Город трудовой доблести»

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В Общественной палате России подвели итоги Всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Победителем в номинации «Молодежный формат» стал проект общеобразовательной школы № 53 «Шагая по улицам старой Самары».

Учащиеся школы совместно с волонтерами направления «Лидерство» Городской лиги волонтеров разработали семь туристических маршрутов, которые связаны с историей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.

«Один из маршрутов называется «Город трудовой доблести», во время экскурсии ребята поднимают многие важные темы. Другое направление - «Дипломатический Куйбышев», поскольку во время войны в городе размещались более 25 дипломатических миссий. Еще одно экскурсионное направление касается работы предприятий, которые были эвакуированы в Куйбышев. Практически 80 процентов самолетов Ил, которые направлялись на фронт, были выпущены здесь, - рассказала директор МБОУ «Школа № 53» г.о. Самара Елена Калмыкова. – Следующее направление – «Запасная столица», поскольку многие государственные учреждения переехали в Куйбышев, и мы рассказываем об их деятельности. Темами других экскурсий стали военный парад, прошедший во время Великой Отечественной войны на площади Куйбышева и культурная жизнь города. Седьмое экскурсионное направление связано с поисками и добычей в городе и регионе нефти и газа и поставкой их на фронт».

Экскурсии планируется проводить в двух форматах – автобусном и пешем. В зависимости от маршрута участников, они будут по дороге выполнять интерактивные задания, переходя со станции на станцию. Таким образом, экскурсия приобретет форму квест-игры. Все активности проводятся с применением метода обучения «Равный – равному», при котором дети обучают сверстников, рассказывают слушателям о событиях на понятном для них языке с применением формулировок и исторических фактов, которые интересны именно их возрасту.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено областной столице 2 июля 2020 года Указом Президента России Владимира Путина. Это звание подчеркивает вклад Куйбышева и его жителей в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.