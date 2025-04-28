Самарская область приняла участие во Всероссийском совещании региональных министров образования

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В Крыму состоялось Всероссийское совещание региональных министров образования. Самарскую область на совещании представила заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

В рамках стратегических сессий и пленарных заседаний подвели итоги работы в сфере образования за 2024 год и обсудили приоритеты на 2025/26 учебный год.

Участие в работе совещания приняли вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Обсуждались вопросы государственной политики в сфере образования, направленные на укрепление единых подходов к воспитанию, качеству и наполнению образования, подготовке кадров. Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и в топ-8 государств по объему научных исследований.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в стране будет создана эталонная система показателей для сферы образования, которая станет основой для принятия управленческих решений. Новый подход позволит получать систематизированные и унифицированные данные. В своем выступлении он также отметил символичность проведения мероприятия в Севастополе, городе русской военно-морской славы. Подчеркнул, что в преддверии Дня Победы и в Год защитника Отечества важно помнить о подвигах героев прошлого и настоящего, чтобы они стали для детей примером чести, достоинства и любви к Родине.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил активно приглашать учащихся к участию в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая акцию «Бессмертный полк», которая должна пройти в каждой школе очно или заочно. Также важно участие в проекте «Без срока давности» и общение с ветеранами.

Глава Минпросвещения анонсировал изменения, которые запланированы в рамках организации образовательного процесса.

«Важно, чтобы в каждой школе обучение велось в соответствии с едиными образовательными программами, было понятно количество часов и то, что изучают школьники, синхронизировано с единым государственным экзаменом», – сообщил Сергей Кравцов.

Он добавил, что все ключевые мероприятия в сфере образования реализуются в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году будет утверждена дорожная карта на 2025–2026 годы по введению и учебно-методическому обеспечению предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах и появится всероссийская олимпиада школьников по робототехнике с заданиями по БПЛА. Тема БПЛА для Самарской области является приоритетной. Регион накопил серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС, став центром развития отрасли в стране. Напомним, что в Самарской области разрабатывается региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель – вывести регион на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал: «Мы должны стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем. Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем».

Итоги совместной работы на Всероссийском совещании лягут в основу плана мероприятий по реализации стратегии, которая будет разрабатываться совместно с регионами с учетом территориальных особенностей и возможностей. «В начале года прошли окружные сессии, в результате которых нашим регионом были сформированы предложения в проект текста стратегии развития образования. Стратегия закладывает фундаментальные принципы, определяющие качество современного отечественного образования. Будем продолжать работу по развитию системы образования Самарской области с учетом векторов, определенных на пленарных сессиях: это наши «точки роста» - то, что позволит не только сохранить достигнутые позиции, но и продолжать укреплять лидерство России по качеству образования», - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения РФ