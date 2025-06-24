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С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала

24 июня 2025 13:32
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С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала

С начала года 1235 семей в Самарской области направили средства материнского капитала на оплату обучения своих детей в вузах. На реализацию этих целей региональное Отделение СФР выделило 63 миллиона рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на получение очного или заочного обучения в техникуме или вузе, а также оплатить проживание и коммунальные платежи в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. Чтобы воспользоваться такой возможностью, ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, должно исполниться три года.

«Кроме того, на момент поступления в образовательное учреждение возраст ребенка должен быть менее 25 лет», — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

С мая 2025 года направить материнский капитал на образование детей стало еще удобнее. Теперь родители могут подать заявление о распоряжении средствами маткапитала непосредственно в вузе сразу после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

Далее все необходимые сведения поступают в Отделение Социального фонда России по Самарской области, после чего принимается решение о возможности оплаты обучения средствами маткапитала. Благодаря такой процедуре родителям не придется лично посещать клиентскую службу Отделения.

Также подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на образование ребенка можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. В случае удовлетворения заявления средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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