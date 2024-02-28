Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ

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Биология, информатика и обществознание стали самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору в 2024 году. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается в Telegram-канале Рособрнадзора со ссылкой на итоги опроса среди выпускников о подготовке к единому экзамену.

Выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом, сообщает НСН.

Кроме того, стало известно, что большая часть школьников начинают с простых задач. Чуть меньше выпускников предпочитают равномерно распределять время между всеми задачами. Меньше всего учащихся выполняют задания с максимальными баллами в первую очередь, пишут "Известия".