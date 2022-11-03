Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года

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Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, об этом она сообщила РИА Новости.

"Такое решение приняло министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа "Молодая гвардия" в школе. Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация "Молодая гвардия", - сообщила Казакова.

В поступившем из министерства письме сообщается, что роман "включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования", отметила она.

Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года , и значит, уже со следующего учебного года дети смогут изучать "Молодую гвардию" на уроках литературы, рассказала Казакова.

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