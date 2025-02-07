Путин поручил ограничить чрезмерный набор в вузы по ненужным специальностям

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям. Соответствующее поручение он дал на заседании Совета по науке и образованию, его расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Правительству принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам», — сказал Путин.

По словам главы государства, нужно сократить набор по тем специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, важно не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных образовательных организациях, так как это чревато низким уровнем подготовки специалистов, пишет Лента.