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Путин подписал федеральный закон о введении единых общеобразовательных программ

25 сентября 2022 18:19
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Как подчеркивала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому предусматривается введение единых общеобразовательных программ в школах, а также введение полномочий Минпросвещения РФ на госзаказы и пособий для учебных заведений, пишет РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.

Как подчеркивала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.

Согласно закону, такие программы будут утверждены до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Кроме того, обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Закон предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.

 

Фото:    РИА Новости / Антон Уницын

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