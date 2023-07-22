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Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области

22 июля 2023 13:14
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Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области

В июле Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области и Культурный Центр «Автоград» подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий федерального проекта «Билет в будущее».

«Билет в будущее» — Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Обучающиеся региона посетят профориентационную экскурсию по профессиям в сфере библиотечного дела в Культурном Центре «Автоград».

Профориентационная экскурсия является одним из видов сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, сочетающая в себе не только наглядность и доступность информации, но и возможность формирования у обучающихся интереса к профессии.

Экскурсия поможет школьникам соотнести свои профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми представлениями о профессиях, познакомит их с различными видами трудовой деятельности и кадровыми потребностями региона, а также поспособствует осознанному, самостоятельному выбору своего профессионального пути.

В 2023 учебном году школьники 85 регионов смогут принять участие в проекте на новой цифровой платформе https://bvbinfo.ru, где у них будет возможность пройти тестирование и диагностику, получить методические рекомендации в построении дальнейшей профессиональной траектории.

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