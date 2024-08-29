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Новый учебный год начнется в ПривГУПС

29 августа 2024 11:38
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Новый учебный год начнется в ПривГУПС

В СамГУПС начинается процедура переименования вуза по результатам ребрендинга университетского комплекса. Начиная с нового учебного года, студенты будут учиться в Приволжском государственном университете путей сообщения (ПривГУПС). Университет получит не только новое название, но и новые логотип и фирменный стиль.

Как пояснил ректор университета Максим Гаранин, работа по созданию нового фирменного стиля проводилась командой профессионалов (группой дизайнеров) с начала года на основании решения конференции работников и обучающихся вуза о переименовании образовательной организации. Атрибуты нового бренда поддержали председатель Попечительского совета университета - начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и учредитель в лице Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта по итогам обсуждения с коллективом университетского комплекса.

Результаты работы по формированию нового бренда также обсуждались на минувшей неделе в ходе селекторного совещания с руководителями всех филиалов и структурных подразделений вуза.

Напомним, в мае 2024 года вышел Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о переименовании вуза, в соответствие с которым 26 августа в университете началась процедура переименования вуза.

Поданы необходимые документы для регистрации Устава ПривГУПС, а также внесения изменений в ЕГРЮЛ и отдельные нормативно-правовые акты. Эту работу планируют завершить в течение недели. 

Один из наиболее важных вопросов – презентация нового логотипа вуза, символизирующего миссию, ценности и философию отраслевого университета. В новом логотипе сохраняются общие для всей отрасли знаки – железнодорожное колесо и крыло. Сегодня подобный символ расположен на эмблеме Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Логотип ПривГУПС выполнен в красно-бордовом цвете (для делового стиля предусмотрен черно-белый вариант).

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин:

- Новый логотип – это большая ответственность, так как с новой эмблемой университета будут ассоциировать свою деятельность наши абитуриенты, студенты, коллеги и партнеры вуза. Логотип объединяет все основные направления деятельности вуза, его цели и миссию – это движение вперед, образование и развитие транспортной отрасли. Еще один важный аспект – новое наименование вуза, которое станет символом изменений и трансформации университетского комплекса. Наш университет уже давно вышел за рамки Самары и Самарской области, ведь в составе университетского комплекса 10 филиалов, расположенных в Приволжском федеральном округе. В новом названии вуза прослеживается связь с великой рекой Волгой, объединяющей регионы России и ПФО. Это вечный символ нашей страны, мировой бренд, который понятен любому жителю, а также широко известный за рубежом. Приволжский в названии университета будет более понятен и привлекателен для наших абитуриентов, российских и зарубежных партнеров. Теперь университет будет восприниматься, как окружной вуз, соответствующий новым реалиям современного образовательного и научно-технического комплекса.

Правительство Самарской области особое внимание уделяет студенческому сообществу и университетам. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность привлечения молодых учёных к решению актуальных задач развития отраслей экономики, поддержки талантливой молодежи через новые программы. Для этого будет реализована инициированная им программа «Доктор наук», которая значительно увеличит стипендии для студентов с высокими баллами ЕГЭ.

Напомним, ранее в ходе панельной дискуссии «Российское инженерное образование в многополярном мире» врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость инженерного образования для Самарской области. Глава региона отметил важность создания новых учебных заведений и предложил объединить все накопленные знания инженерных школ области по разным направлениям и создать масштабный проект с федеральной поддержкой.

Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил о формировании в регионе команды профессионалов и единомышленников, способных сделать жизнь на самарской земле лучше.

 

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