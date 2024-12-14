Минпросвещения пообещало поднять заработную плату вожатым

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Минпросвещения проработает механизм поддержки педагогических сотрудников в детских лагерях. Об этом ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отмечается, что всего в России работает около 88 тысяч вожатых, а их средняя зарплата за смену составляет 24 тысяч рублей. По мнению Кравцова, оплата их труда должна быть достойной, поэтому ее следует поднять.

"На них лежит огромная ответственность, и значение вожатого переоценить невозможно", – заключил он.

Кравцов также отметил, что в данном вопросе следует разграничивать вопрос оплаты труда между студентами и профессиональными вожатыми.