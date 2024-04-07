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Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2024 год с учетом пересдач

7 апреля 2024 23:45
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Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая.

Минпросвещения и Роспотребнадзор выпустили обновленный проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, который теперь предусматривает возможность для школьников пересдать один предмет до конца приемной кампании. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, передает РБК.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут:

23 мая — по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней;

4 июня — по обществознанию и физике;

7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи состоятся:

4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам;

5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

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