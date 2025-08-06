Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности

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Минпросвещения РФ определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.

Согласно документу ведомства, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией", - рассказали агентству в Минпросвещения РФ.

В документе уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам.

Минпросвещения РФ также установило норму педагогической работы — 30 часов в неделю за ставку заработной платы — инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, продолжительность рабочего времени у музыкальных руководителей и концертмейстеров составит 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а у учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.

Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.