Минобрнауки введет обязательный ЕГЭ по будущей специальности учителя с 2026 года

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Поступление на педагогические специальности будет проходить через сдачу единого государственного экзамена по профильному предмету с 2026 года. Об этом в среду, 16 октября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишут "Известия".

«На 2026 год запланировали ряд изменений. В частности, для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя», — сообщил Фальков на совещании у президента.

Также министр отметил, что в 2025 году существенных изменений в системе приема в высшие учебные заведения абитуриентов не планируется.

Фото: freepik.com