Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по решению изобретательских задач: в Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

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22 апреля 2023 года в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В краевую столицу приехали более двухсот самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Самарскую область на олимпиаде представляла делегация из 15 обучающихся, победителей муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март более тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе. По итогам интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников наши ребята заняли почетное призовое третье место в решении изобретательских задач.

В этом году Олимпиада проводилась по пяти направлениям: традиционным «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и стартовавшему в этом году «Управление беспилотными летательными аппаратами». Знания и навыки школьников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

В направлении «Программирование» командам предложили задания различного уровня сложности. Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии. В детском технопарке «Кванториум Фотоника» участники «Робототехники» соревновались на время в конструировании роботов. Игра «Что? Где? Когда?» состояла из 4 раундов, в каждом из которых командам предстояло ответить на 10 вопросов. В конкурсе «Управление и программирование БПЛА» участникам необходимо было запрограммировать дрон и успешно выполнить полетное задание.

Кроме соревновательной программы для ребят были организованы экскурсии в музеи и на промышленные предприятия, среди которых Промобот, ПАО «Морион», Редуктор-ПМ и другие.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные ребята: «Сегодня мы подводим итоги одного из наиболее ярких событий в Приволжском федеральном округе, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям. Приятно находиться среди лучших школьников Приволжского федерального округа. Во всех этапах Интеллектуальной олимпиады 2023 года приняло участие рекордное количество ребят – больше 40 тысяч человек. За два года эта цифра выросла почти на 24 тысячи. Резкое увеличение произошло за счет того, что вы все начали стремиться к освоению тех профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Вас ждут наши научно-технологические предприятия, вы будущее страны.

Дорогие ребята! Перед вами – удивительный мир великих достижений и поразительных открытий. Вы уже почувствовали вкус больших побед. Кто-то на региональном уровне, а кто-то уже и на окружном. Поэтому желаю вам полностью реализовать заложенные в вас способности. Неутомимо работайте над собой и вы достигните самых высоких целей».

Олег Машковцев поблагодарил правительство Пермского края и краевое министерство образования и науки за подготовку и проведение мероприятия.

Напомним, окружная Интеллектуальная олимпиада проводится с 2016 года по инициативе участников Молодежного форума «iВолга». Основная цель Олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.

В «Робототехнике» первое место заняла команда из Республики Марий Эл, второе место у ребят из Саратовской области, третье – у команды из Ульяновской области.

В «Программировании» лучшими стали ребята из Оренбургской области, второе место заняла команда из Удмуртской Республики, третье – команда Пермского края.

В решении изобретательских задач первое место – у команды Саратовской области, второе – у команды Пермского края, третье – у Самарской области.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Пермского края, на втором месте – команда из Республики Татарстан, на третьем – ребята из Чувашской Республики.

В конкурсе «Управление БПЛА» первое место – у команды Нижегородской области, второе – у команды Ульяновской области, третье – у Кировской области.

В конкурсе «Программирование БПЛА» первое место – у команды Республики Марий Эл, второе – у команды Республики Башкортостан, третье – у Республики Татарстан.

По итогам всех пяти соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Нижегородской области, замкнули тройку лидеров школьники из Кировской области.

Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО