Качество горячего питания школьников Самарской области под родительским контролем

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За пять месяцев более 1000 родителей Самарской области приняли участие в проверках школьного питания. В 2020 году в общеобразовательных учреждениях региона созданы комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания. В их составе мамы и папы, а также законные представители ребенка и сотрудники учебного заведения.

Во всех школах Самарской области с 1 сентября 2020 года реализуется новая мера поддержки семей с детьми, озвученная Президентом России Владимиром Путиным. С 1 сентября 2021 года для учеников 1-4 классов должно было быть организовано бесплатное горячее питание. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области эту меру поддержки семьи начали получать уже в 2020 году. Все учащиеся начальных классов обеспечены здоровым горячим питанием бесплатно. В нашем регионе это 143 тыс. ребят. Стратегия лидерства региона — в крепком и здоровом будущем поколении, в крепких и социально благополучных семьях.

Абсолютно каждый родитель может принять участие в проверке завтраков и обедов в школьной столовой. Они могут вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся, а также измерить вес и температуру пищи с помощью бесконтактного термометра.

«С начала этого учебного года во всех школах Самарской области было организовано бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, и для нас очень важно, чтобы оно было полезным и качественным. И в этом вопросе нам очень помогают представители родительской общественности. Обратная связь, которую мы получаем от мам и пап, позволяет в «ручном режиме» корректировать работу пищеблоков в образовательных учреждениях», — подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

Чтобы принять участие в проверке горячего питания школьников, родителям нужно обратиться к директору образовательной организации, после этого мамы и папы могут ознакомиться с детским меню, посетить столовую и продегустировать блюда.

В министерстве образования и науки Самарской области работает «горячая линия» по вопросами организации горячего питания школьников. Обращаться нужно по телефону 8 (846)333-64-14, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников