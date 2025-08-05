Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение вечера гостей ждут более 45 интерактивных площадок. 
Спортивный фестиваль состоится на II очереди Самарской набережной в День физкультурника
В ходе встречи обсуждались вопросы развития беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным
Проект позволяет школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать об обучении в СамГМУ, попробовать себя в разных медицинских специальностях и освоить базовые навыки.
Еще 9 школ Самарской области стали базовыми школами СамГМУ 
Отряды Самарской области «Авангард-Самара» и «Десантник ОНТ» показали достойные результаты на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
В ПФО завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
В Самаре успешно прошел IV Открытый чемпионат Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по дрон-рейсингу.
Дрон-рейсинг как старт в будущее: в ПГУТИ определили лучших пилотов цифровой эпохи
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и днем 6 августа в губернии ожидается гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре
Пилотный проект на участке огурцов подтвердил потенциал методик бережливого производства.
Самарская агрокомпания увеличила эффективность сбора огурцов на 50% благодаря федпроекту «Производительность труда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.66
EUR 92.33
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Еще 9 школ Самарской области стали базовыми школами СамГМУ 

5 августа 2025 17:09
191
Проект позволяет школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать об обучении в СамГМУ, попробовать себя в разных медицинских специальностях и освоить базовые навыки.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России  подвел итоги конкурса на присвоение статуса «Базовые школы СамГМУ». В 2025–2026 учебном году к проекту присоединятся еще 9 образовательных учреждений региона. Среди новых участников — школа №73 (Самара), образовательный центр (пос. Серноводск), школа №41 «Гармония», (Самара), школа №1 (с. Приволжье),  школа №1 «Образовательный центр» (с. Борское), СОШ (с. Камышла), Образовательный центр им. Е.М. Зеленова (п.г.т. Новосемейкино), СОШ (с. Алексеевка) и школа №1 (г. Нефтегорск).

Всего теперь в уникальном проекте «Базовые и опорные школы СамГМУ» участвуют 64 учебных заведений, включая 56 базовых и 8 опорных школ. Помимо образовательных учреждений Самарской области в их числе школы из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей, Ставропольского края. Конкурс проводится уже пять лет при поддержке министерства образования и науки Самарской области. При этом ежегодно растет число школьников – участников проекта, поступающих в СамГМУ.

Как отметил ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России Александр Колсанов, проект базовых и опорных школ СамГМУ – это не только профориентация, но и серьезная инвестиция в будущее медицины.

«Мы продолжаем расширять географию проекта и активно взаимодействуем со всеми участниками конкурса, подробно рассказывая о возможностях и преимуществах. С каждым годом к нам присоединяются все новые школы из Самарской области, благодаря чему у ребят из самых разных уголков региона появляется возможность ближе познакомиться с профессией врача в самом начале своего пути, — комментирует ректор. — Для нас принципиально важно, чтобы талантливые школьники, независимо от того, живут они в Самаре, Нефтегорске или небольшом селе, имели равный доступ к качественному медицинскому образованию и современным технологиям.  И после обучения возвращались бы работать в свои города и села, укрепляя здравоохранение на местах и повышая доступность качественной медицинской помощи».

Статус базовой школы могут получить муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации. Опорными становятся те школы, которые уже имеют статус базовых, а также образовательные учреждения, набравшие в конкурсном отборе более 175 баллов. Полный перечень участников проекта опубликован на официальном сайте университета (https://samsmu.ru/schoolers/classes/).

Обучение в базовых и опорных школах в основном проходит в дистанционном формате, однако в опорных учреждениях реализуется расширенная программа, включающая очные курсы. Занятия проводятся в специализированных медицинских классах, оборудованных по стандартам СамГМУ. Кабинеты оснащены анатомическими моделями, тренажерами для отработки навыков первой помощи, медицинскими инструментами для обследования пациентов. Также на занятия из университета привозятся хирургические симуляторы и другое необходимое оборудование. Преподавателями выступают как сотрудники вуза, так и педагоги дополнительного образования.

Проект позволяет школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать об обучении в СамГМУ, попробовать себя в разных медицинских специальностях и освоить базовые навыки. Учащиеся получают доступ к научной библиотеке, а также могут заниматься в структурных подразделениях СамГМУ, где отрабатывают практические умения.

Кроме того, в школы регулярно приезжают студенты и преподаватели СамГМУ, которые в неформальной обстановке рассказывают о жизни вуза, проводят лекции и мастер-классы. Это помогает будущим абитуриентам лучше понять специфику медицинского образования и сделать осознанный выбор профессии.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
198
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
505
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
689
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
338
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
589
Весь список