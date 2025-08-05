Еще 9 школ Самарской области стали базовыми школами СамГМУ 

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России подвел итоги конкурса на присвоение статуса «Базовые школы СамГМУ». В 2025–2026 учебном году к проекту присоединятся еще 9 образовательных учреждений региона. Среди новых участников — школа №73 (Самара), образовательный центр (пос. Серноводск), школа №41 «Гармония», (Самара), школа №1 (с. Приволжье), школа №1 «Образовательный центр» (с. Борское), СОШ (с. Камышла), Образовательный центр им. Е.М. Зеленова (п.г.т. Новосемейкино), СОШ (с. Алексеевка) и школа №1 (г. Нефтегорск).

Всего теперь в уникальном проекте «Базовые и опорные школы СамГМУ» участвуют 64 учебных заведений, включая 56 базовых и 8 опорных школ. Помимо образовательных учреждений Самарской области в их числе школы из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей, Ставропольского края. Конкурс проводится уже пять лет при поддержке министерства образования и науки Самарской области. При этом ежегодно растет число школьников – участников проекта, поступающих в СамГМУ.

Как отметил ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России Александр Колсанов, проект базовых и опорных школ СамГМУ – это не только профориентация, но и серьезная инвестиция в будущее медицины.

«Мы продолжаем расширять географию проекта и активно взаимодействуем со всеми участниками конкурса, подробно рассказывая о возможностях и преимуществах. С каждым годом к нам присоединяются все новые школы из Самарской области, благодаря чему у ребят из самых разных уголков региона появляется возможность ближе познакомиться с профессией врача в самом начале своего пути, — комментирует ректор. — Для нас принципиально важно, чтобы талантливые школьники, независимо от того, живут они в Самаре, Нефтегорске или небольшом селе, имели равный доступ к качественному медицинскому образованию и современным технологиям. И после обучения возвращались бы работать в свои города и села, укрепляя здравоохранение на местах и повышая доступность качественной медицинской помощи».

Статус базовой школы могут получить муниципальные, государственные и частные общеобразовательные организации. Опорными становятся те школы, которые уже имеют статус базовых, а также образовательные учреждения, набравшие в конкурсном отборе более 175 баллов. Полный перечень участников проекта опубликован на официальном сайте университета (https://samsmu.ru/schoolers/classes/).

Обучение в базовых и опорных школах в основном проходит в дистанционном формате, однако в опорных учреждениях реализуется расширенная программа, включающая очные курсы. Занятия проводятся в специализированных медицинских классах, оборудованных по стандартам СамГМУ. Кабинеты оснащены анатомическими моделями, тренажерами для отработки навыков первой помощи, медицинскими инструментами для обследования пациентов. Также на занятия из университета привозятся хирургические симуляторы и другое необходимое оборудование. Преподавателями выступают как сотрудники вуза, так и педагоги дополнительного образования.

Проект позволяет школьникам ближе познакомиться с профессией врача, узнать об обучении в СамГМУ, попробовать себя в разных медицинских специальностях и освоить базовые навыки. Учащиеся получают доступ к научной библиотеке, а также могут заниматься в структурных подразделениях СамГМУ, где отрабатывают практические умения.

Кроме того, в школы регулярно приезжают студенты и преподаватели СамГМУ, которые в неформальной обстановке рассказывают о жизни вуза, проводят лекции и мастер-классы. Это помогает будущим абитуриентам лучше понять специфику медицинского образования и сделать осознанный выбор профессии.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ