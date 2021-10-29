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Электрощит Самара запускает конкурс для студентов «Энергия вашего будущего 21/22»

29 октября 2021 14:12
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1 ноября стартует конкурс для студентов электротехнических специальностей университетов и колледжей.

1 ноября стартует конкурс для студентов электротехнических специальностей университетов и колледжей «Энергия вашего будущего 21/22». Конкурс проводится компанией Электрощит Самара уже третий раз.

Электрощит Самара запускает конкурс для студентов профильных электротехнических специальностей «Энергия вашего будущего 21/22». Торжественное награждение победителей и участников конкурса состоится в апреле 2022 года.

Конкурс «Энергия вашего будущего 21/22» будет состоять из 5 тематических сессий, во время которых студенты смогут познакомиться с деятельностью крупнейшего электротехнического предприятия страны и его оборудованием, а также повысить уровень своих профессиональных компетенций. В числе стратегических задач конкурса – распространение знаний о новейших конструктивных разработках и технологических новинках Электрощит Самара, а также развитие партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями, в том числе теми, где оборудованы учебные лаборатории с электрооборудованием предприятия.

В конкурсе примут участие учащиеся ведущих университетов в области энергетики из разных городов России. В числе ключевых партнеров конкурса - Самарский Государственный Технический университет, Самарский Энергетический колледж, Самарский Государственный Аграрный университет (г. Кинель), Самарский Государственный Университет путей сообщения, Оренбургский Государственный университет (г. Оренбург), Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал г. Волжский).

Конкурс «Энергия вашего будущего 21/22» реализуется в рамках стратегии Электрощит Самара по развитию сотрудничества с российскими учебными заведениями для подготовки молодых специалистов электротехнических направлений. Предприятие уже более 10 лет поддерживает образовательные учреждения в различных городах России, предоставляет инновационные модели оборудования, создает учебные лаборатории и полигоны, а также в целом объединяет будущих специалистов, преподавателей, экспертов отрасли в единую среду общения и обмена опытом. На сегодняшний день, среди партнёров Электрощит Самара — десятки ведущих образовательных учреждений по всей стране. 

Участникам конкурса будет предоставлена возможность использования мобильного приложения «Электрощит Самара», в котором студенты смогут задавать вопросы организаторам и получать информационную рассылку компании. В ходе конкурса участникам также помогут преподаватели-наставники от вузов-участников.

«Энергия вашего будущего» — комплексный профориентационный проект, который уже продемонстрировал свою эффективность и востребованность. В рамках конкурса для студентов проводятся специальные мероприятия, которые в значительной степени помогают формировать нужные компетенции и навыки в электротехнической сфере. Уверена, что участие в конкурсе «Энергия вашего будущего 21/22» станет для всех участников ценным инструментом повышения профессионального мастерства и эрудиции», — прокомментировала Вице-президент по маркетингу Электрощит Самара Татьяна Колосунина.

Конкурс проводится предприятием Электрощит Самара уже третий раз. Прошлый сезон конкурса завершился в марте 2021 г. – в нём приняли участие более 150 студентов из 6 учебных заведений в различных регионах России.

 

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