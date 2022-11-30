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Для выпускников СамГМУ, получающих образование по договору о целевом обучении, провели мероприятие «Скорая юридическая помощь»

30 ноября 2022 16:26
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Цель мероприятия – оказание выпускникам квалифицированной юридической консультации по вопросам целевого обучения и трудоустройства, информирования о социальных гарантиях.

В Центре содействия трудоустройству выпускников СамГМУ провели мероприятие «Скорая юридическая помощь» для студентов выпускных курсов, получающих образование по договору о целевом обучении. Цель мероприятия – оказание выпускникам квалифицированной юридической консультации по вопросам целевого обучения и трудоустройства, информирования о социальных гарантиях.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин, проректор по образовательной деятельности Елена Авдеева, начальник правового управления Николай Аськов, директор Центра содействия трудоустройству выпускников Регина Молошник и другие руководители подразделений СамГМУ, а также представители работодателей – медучреждений региона.

Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение». При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Денис Бутолин рассказал будущим выпускникам о мерах социальной поддержки при трудоустройстве в государственные учреждения здравоохранения региона.

«Хорошие возможности для молодых специалистов открываются при участии в программе «Земский доктор». С 1 июня этого года возможность участия в этой программе появилась у обучающихся по целевому договору. Денежные средства, которые выплачиваются участникам программы - 1 и 1,5 млн рублей, могут быть израсходованы на любые цели, в том числе на приобретение жилья, покупку машины, улучшение жилищных условий. Также реализуется еще одна важная мера поддержки - выплата на обустройство молодым специалистам с наиболее востребованными специальностями. Размер выплаты составляет 200 000 рублей, а для врачей общей практики и всех врачей бригад скорой медицинской помощи – 300 000 рублей. Денежные средства также могут быть израсходованы на любые цели.
Выплата предоставляется при трудоустройстве до конца календарного года окончания обучения», - отметил Денис Сергеевич.

Также замминистра рассказал о предоставлении врачам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, компенсации первоначального взноса по ипотеке (не более 30 процентов от стоимости жилого помещения и не более 600 тыс. руб.). Жилое помещение должно быть расположено в сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территории Самарской области, а также г.о. Кинель, г.о. Похвистнево Самарской области.

Кроме того, будущие медработники могут рассчитывать на компенсация расходов в размере 50 процентов банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита в размере не более 100 000 рублей в год. Право на получение компенсации расходов предоставляется молодым врачам до 40 лет ежегодно в течение 3 лет.

Для молодых врачей администрации муниципалитетов предоставляют свои меры поддержки, включая
- предоставление служебных жилых помещений,
- компенсацию арендной платы,
- предоставление земельных участков для жилищного строительства,
-  компенсацию стоимости коммунальных услуг, предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях детям медицинских работников;
- предоставление льгот на посещение физкультурно-оздоровительных учреждений;
- предоставление льгот при посещении детьми платных кружков, секций муниципального подчинения;
- стипендии.

Медицинские учреждения также помогают новым сотрудникам путем предоставления выплат, компенсаций аренды и др.

 

Фото:   минздрав СО

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