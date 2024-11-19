Детей-мигрантов не примут в российские школы без знаний русского языка

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Такой законопроект обсуждался депутатами Госдумы на очередном пленарном заседании, сообщает сайт Дума ТВ.

По словам Председателя ГД РФ Вячеслава Володина, незнание детьми-мигрантами русского языка вызывает напряжение в школах и тормозит учебный процесс в целом.

«Привозят детей, они не знают русского языка. Приходят детишки в школу, но не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу. Поэтому мы предлагаем — эти механизмы сейчас обсуждаются — тестирование детей. Надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И, конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка, можно допускать уже к обучению», — заявил спикер.

Кроме того, Володин указал на важность того, чтобы мигранты при этом соблюдали российские законы и традиции. В настоящее время Госдума рассматривает несколько законопроектов по вопросам миграционной политики, а депутаты делают все возможное, чтобы решить поставленные задачи в кратчайшие сроки.

«Именно этого от нас требуют избиратели, и об этом постоянно говорят, потому что всё иное вызывает напряжение в школах. Мы не можем проходить мимо, не замечая эти проблемы», - подытожил Вячеслав Володин.