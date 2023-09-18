Более 50 команд зарегистрировалось на шестой сезон акселератора «Политех.NET»

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19 сентября Самарский политех вновь запускает образовательную программу «Политех.NET» для студентов. Эта уникальная площадка даёт возможность прокачать навыки по созданию и продвижению технологических проектов.

За три месяца участники послушают лекции ведущих преподавателей Политеха, посетят семинары и тренинги с участием представителей индустриальных партнеров вуза. Во время обучения студенты узнают, как превратить оригинальную идею в полезный продукт, с какими рисками и проблемами можно столкнуться при создании собственного проекта и др.

На торжественном открытии программы Политех.NET ожидаются представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, ОАО «РЖД» и ПАО «ОДК-Кузнецов» - индустриальных партнеров Самарского политеха.

Открытие акселератора состоится 19 сентября по адресу ул. Ново-Садовая, 14 (Точка кипения Самарского политеха). Начало в 10:00.