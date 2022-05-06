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Более 12,2 тысяч бюджетных мест распределено вузам Самарской области в 2023/2024 учебном году

6 мая 2022 19:09
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В предстоящем 2022/2023 учебном более 64% выпускников смогут получить образование бесплатно.

Минобрнауки России подвело итоги открытого публичного конкурса по распределению бюджетных мест на 2023/2024 учебный год. По результатам конкурсной процедуры вузам Самарской области выделили 12235 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, ординатуры.

В тройке вузов-лидеров по количеству мест Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева - 3253 бюджетных места, Самарский государственный технический университет будет обучать на бесплатной основе 2656 студентов, Самарский государственный медицинский университет получил 1239 мест. Всего бюджетные места были распределены 18 вузам (в том числе филиалам университетов), расположенным на территории региона.   

В десятке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест: образование и педагогические науки (1209 мест), клиническая медицина (1073 мест), информатика и вычислительная техника  (1035 мест), техника и технологии наземного транспорта (1020 мест),  техника и технологии строительства (597 мест), электроника, радиотехника и системы связи (565 мест), электро - и теплоэнергетика (535 мест), машиностроение  (497 мест), математика и механика (425 мест), авиационная и ракетно-космическая техника (404 места).

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область - регион с высокой концентрацией научного и образовательного потенциала, и для студентов сформирована комплексная система поддержки. «Безусловно, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши ребята оставались учиться в регионе, и чтобы к нам приезжали талантливые абитуриенты со всей страны. С прошлого года мы ввели выплату в 10 тысяч рублей выпускникам Самарской области, поступившим в самарские вузы и колледжи. Ее уже получили 12,1 тысячи человек, - подчеркнул Глава региона. - Важно отметить, что доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, сегодня наименьшая за последние пять лет. Это говорит о том, что качество нашего образования растет, молодежь видит здесь перспективы успешного трудоустройства, связывает будущее с малой Родиной».

Минобрнауки России планомерно повышает доступность бесплатного высшего образования с акцентом на регионы. Так, третий год подряд больше 70% бюджетных мест распределяют областным вузам и НИИ. На 2023/2024 учебный год регионам распределено 73% бюджетных мест от общего объема контрольных цифр приема.

В 2023 году прогноз выпускников школ составляет 636 тысяч ребят, в том же году они смогут поступить на 427560 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. Таким образом, более 67% выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места. В предстоящем 2022/2023 учебном более 64% выпускников смогут получить образование бесплатно.

Всего на 2023/2024 учебный год вузам по всей стране выделено 590101 бюджетных мест по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры и ассистентуру-стажировку.

 

Фото:   pixabay

 

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